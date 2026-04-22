A Lucca, l’Assemblea 25 aprile ha criticato la decisione della questura di vietare il passaggio del corteo della Liberazione attraverso via Fillungo. La protesta si è concentrata sulla misura adottata per il 25 aprile, che ha impedito il percorso tradizionale del corteo. La questura aveva deciso di bloccare il passaggio in quella via, suscitando reazioni da parte degli organizzatori.

L’Assemblea 25 aprile di Lucca ha espresso un durissimo giudizio contro la decisione della questura locale di impedire il passaggio del corteo della Liberazione lungo via Fillungo. La manifestazione, prevista per sabato 25 aprile, vedrà i partecipanti riunirsi alle ore 9 presso la stazione ferroviaria della città prima di muoversi verso il centro storico. Lo scontro tra sicurezza e diritto alla manifestazione nello spazio urbano. Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’articolo 17, comma 3 della Costituzione, che disciplina le riunioni in luogo pubblico dopo il preavviso. Secondo quanto riferito dall’Assemblea 25 aprile Lucca, che coordina diverse realtà politiche, sindacali, sportive e sociali, le autorità non dovrebbero vietare l’accesso a determinati spazi basandosi su valutazioni generiche o astratte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, scontro per il 25 aprile: via Fillungo vietata al corteo

Notizie correlate

Leggi anche: "Le bandiere di Israele al corteo sono una bestemmia": la richiesta di Arci per il corteo del 25 Aprile

"25 aprile" al Pretorio. Corteo e visite guidate25 Aprile, nel giorno dell’anniversario della Liberazione, alle 8 ci saranno i rintocchi della campana di Palazzo Pretorio "La Risorta", in ricordo...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Muore in moto: l’incidente con un’auto, tragedia in strada; Cornedo, scontro tra auto e bici in via Lucca: ciclista ferito e portato in ospedale; Lucca, muore a 46 anni mentre torna a casa dal lavoro: Giuseppe e gli attimi dello schianto fatale; Incidente sul Brennero a San Marco: uomo estratto dalle lamiere -.

Scontro fra auto e bici. Paura per un bambinoUno scontro violento. Di forte impatto. Per fortuna senza conseguenze gravi. Ma ci sono stati momenti di paura venerdì ... lanazione.it

Resistenza e memoria: le iniziative della Provincia di Lucca per il 25 aprileDal 22 al 28 aprile incontri, mostre, visite ai luoghi della Memoria e illuminazioni tricolori promossi dalla Provincia e dalle realtà del territorio ... luccaindiretta.it

Ciao, il 17 luglio sarò al Lucca Summer Festival per la mia unica data italiana! Ci vediamo in piazza Napoleone! ticketone.it/event/ronnie-w… Hi, on July 17 I’ll be at Lucca Summer Festival for my only Italian concert! See you in Napoleon square! @dian x.com

. Panino Caldo con : Prosciutto Crudo Langhirano, Insalata Croccante, Marmellata di Cipolle Dolci, Burrata. Da Ciacco P.za Napoleone, 10, 55100 Lucca LU 0583 570444 8 € #riccardofranchini_lucca #fblifestyle - facebook.com facebook