Il referendum del 22 e 23 marzo viene affrontato in relazione a una serie tv su Enzo Tortora, diretta da Marco Bellocchio. La produzione è stata trasmessa su HboMax, una piattaforma a pagamento meno diffusa in Italia rispetto alla Rai. La scelta della piattaforma viene citata per evidenziare come potrebbe aver influito sul risultato del voto.

Se la serie tv su Enzo Tortora diretta da Marco Bellocchio fosse stata trasmessa su Raiuno, anziché su HboMax, che è l’ultima e la meno diffusa delle piattaforme a pagamento arrivate in Italia, non ci sarebbero dubbi sull’esito del referendum del 22 e 23 marzo. Il caso Tortora è la fotografia esatta della malagiustizia italiana di quegli anni, e non c’è fotogramma di “Portobello” che non lo ribadisca in modo preciso, e allo stesso tempo tragico, violento e surreale. Le figure grette e meschine dei due procuratori della Repubblica, ma si dovrebbe dire dei “persecutori della Repubblica”, Lucio Di Pietro e Felice Di Persia, uno dei quali definito “il Maradona del diritto”, dicono tutto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Di che cosa parliamo quando parliamo di referendum? Di Enzo Tortora

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Le parole di Enzo Tortora, da ascoltare bene. facebook