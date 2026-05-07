Garlasco cosa succede quando parliamo da soli | il caso Sempio analizzato con la psicologa Contarino

A Garlasco, le intercettazioni di un uomo che parla da solo nella sua auto sono al centro di un procedimento giudiziario. La registrazione è stata analizzata da una psicologa incaricata di fornire chiarimenti sul comportamento dell’indagato. Le conversazioni registrate potrebbero contenere informazioni utili alle indagini relative a un omicidio avvenuto nel paese. La vicenda ha attirato l’attenzione su come i comportamenti isolati possano essere interpretati nel procedimento legale.

Le intercettazioni di Andrea Sempio che parla da solo nella propria auto potrebbero aver rivelato dettagli importanti sul delitto di Garlasco. Non sempre però, quando conversiamo con noi stessi, siamo oggettivi e pienamente sinceri. Fanpage.it ne ha discusso con la psicoterapeuta Antonella Contarino.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Cosa succede se sia Stasi che Sempio vengono giudicati non colpevoli: “Il caso Garlasco può restare irrisolto”Se sia Alberto Stasi che Andrea Sempio venissero giudicati non colpevoli, dopo 19 anni il delitto di Chiara Poggi resterà irrisolto? Verrà aperta una...

Gli interrogatori di Andrea Sempio, Marco Poggi e delle gemelle Cappa: cosa succede nel caso del delitto di GarlascoDa giorni era nota la convocazione per Sempio per cui è stata modificata l'accusa, non più omicidio in concorso, ma omicidio aggravato dai futili e...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Garlasco - Il silenzio strategico di Sempio e le domande in stand by dei pm; Cosa succede se sia Stasi che Sempio vengono giudicati non colpevoli: Il caso Garlasco può restare irrisolto.

Garlasco, cosa succede quando parliamo da soli: il caso Sempio analizzato con la psicologa ContarinoLe intercettazioni di Andrea Sempio che parla da solo nella propria auto potrebbero aver rivelato dettagli importanti sul delitto di Garlasco ... fanpage.it

Garlasco, cosa succede ora? La Discovery, i 20 giorni di Sempio per essere sentito: ma per un nuovo processo serve revisione per StasiLe nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco stanno per arrivare alla svolta. Dopo l'interrogatorio di Sempio, che si è avvalso della facoltà di ... ilmessaggero.it

Caso Garlasco La criminologa Roberta Bruzzone parla in diretta a Fanpage: "L'audio di Sempio avrebbe già perso potenza" - facebook.com facebook

Garlasco, Sempio intercettato: per gli inquirenti non poteva sapere che "i video di Chiara e Alberto sono dentro la penna" #delittodigarlasco x.com