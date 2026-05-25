Ma cosa vuoi da me? Vattela a prendere nel… | scoppia la lite in diretta tra Lovati e Bruzzone sui soldi versati dalla famiglia Sempio

Da ilfattoquotidiano.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la trasmissione televisiva “Quarto Grado”, si è verificato un acceso scontro tra la criminologa e un avvocato. La discussione è iniziata con una frase offensiva rivolta dall’avvocato, che ha poi proseguito con accuse riguardanti i soldi versati dalla famiglia Sempio. La lite si è sviluppata davanti alle telecamere, coinvolgendo i due professionisti in un confronto verbale acceso e diretto.

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Scontro velenoso davanti alle telecamere di “Quarto Grado ” tra la criminologa Roberta Bruzzone e l’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio. Il confronto tra i due è degenerato venerdì scorso, nel corso dell’ultima puntata del programma di Rete 4, tanto da costringere il conduttore e giornalista Gianluigi Nuzzi a intervenire e chiudere il microfono a Lovati, ospite in studio, dopo le parole decisamente pesanti rivolte alla Bruzzone che era invece in collegamento. Le richieste della Bruzzone. La tensione è esplosa mentre in studio si discuteva del nuovo filone legato al caso Garlasco e, in particolare, della vicenda dei presunti soldi versati dalla famiglia di Andrea Sempio e incassati dagli ex legali del nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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