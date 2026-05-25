Durante la trasmissione televisiva “Quarto Grado”, si è verificato un acceso scontro tra la criminologa e un avvocato. La discussione è iniziata con una frase offensiva rivolta dall’avvocato, che ha poi proseguito con accuse riguardanti i soldi versati dalla famiglia Sempio. La lite si è sviluppata davanti alle telecamere, coinvolgendo i due professionisti in un confronto verbale acceso e diretto.

Scontro velenoso davanti alle telecamere di “Quarto Grado ” tra la criminologa Roberta Bruzzone e l’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio. Il confronto tra i due è degenerato venerdì scorso, nel corso dell’ultima puntata del programma di Rete 4, tanto da costringere il conduttore e giornalista Gianluigi Nuzzi a intervenire e chiudere il microfono a Lovati, ospite in studio, dopo le parole decisamente pesanti rivolte alla Bruzzone che era invece in collegamento. Le richieste della Bruzzone. La tensione è esplosa mentre in studio si discuteva del nuovo filone legato al caso Garlasco e, in particolare, della vicenda dei presunti soldi versati dalla famiglia di Andrea Sempio e incassati dagli ex legali del nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ma cosa vuoi da me? Vattela a prendere nel…”: scoppia la lite in diretta tra Lovati e Bruzzone sui soldi versati dalla famiglia Sempio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHOCK: IL MIO MIGLIORE AMICO AMADOU SCOPPIA A PIANGERE DOPO AVER LETTO I COMMENTI ONLINE SU DI LUI!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Garlasco, scontro tra Massimo Lovati e Roberta Bruzzone: "Cosa vuoi da me? Vattela a prendere nel..."

Leggi anche: "Vattela a prendere nel...". La lite tra Lovati e Bruzzone sul caso Garlasco

Temi più discussi: Garlasco, scontro tra Massimo Lovati e Roberta Bruzzone: Cosa vuoi da me? Vattela a prendere nel...; Vattela a prendere nel.... La lite tra Lovati e Bruzzone sul caso Garlasco; Garlasco in TV, lite tra la Bruzzone e Lovati a Quarto Grado, interviene Nuzzi: Gli insulti no, chiudiamogli il microfono; Quarto Grado, scontro Bruzzone-Lovati:Ma vattela a prendere..., Spegnete il microfono! | Libero Quotidiano.it.

Cosa vuoi da me? Ma pagale tu le tasse Ma vattela a prendere... #quartogrado x.com

Vattela a prendere nel... La lite tra Lovati e Bruzzone sul caso GarlascoLa psicologa ha puntato il dito contro l'ex legale di Sempio, accusandolo di aver in qualche modo approfittato dell'ingenuità dei suoi familiari ... msn.com

Garlasco, scontro tra Massimo Lovati e Roberta Bruzzone: Cosa vuoi da me? Vattela a prendere nel...Battibecco tra Massimo Lovati e Roberta Bruzzone durante una puntata di Quarto Grado dedicata al delitto di Garlasco ... virgilio.it