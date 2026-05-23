Il caso Garlasco continua a scaldare i salotti televisivi. L’ultimo scontro davanti alle telecamere è stato quello tra Massimo Lovati e Roberta Bruzzone. Ospiti della trasmissione Quarto Grado, i due hanno avuto un battibecco sulla mancata rendicontazione del lavoro svolto dall’ex avvocato di Sempio, che è stato incalzato anche da altri opinionisti presenti nello studio televisivo. Garlasco, lo scontro tra Lovati e Bruzzone in tv Le parole di Lovati contro Bruzzone e poi le scuse Garlasco, il nodo dei contanti pagati dai Sempio agli avvocati Garlasco, lo scontro tra Lovati e Bruzzone in tv Alla fine, Massimo Lovati ha chiesto scusa a Roberta Bruzzone, ma prima del passo indietro i toni si erano molto scaldati durante la discussione sul caso Garlasco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, scontro tra Massimo Lovati e Roberta Bruzzone: "Cosa vuoi da me? Vattela a prendere nel..."

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Garlasco News: Depositati gli Audio di Chiara Ingrosso e Roberta Bruzzone -

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