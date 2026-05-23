Quarto grado, programma televisivo in onda sulle frequenze di Rete Quattro, è stato ancora una volta teatro di un acceso scontro verbale, che in questa circostanza, vale a dire nella puntata di venerdì 22 maggio, ha visto coinvolti in prima persona Massimo Lovati e Roberta Bruzzone. Quest'ultima, prendendo spunto dalle parole pronunciate dall'ex avvocato della famiglia Sempio al conduttore Gianluigi Nuzzi, lo ha apertamente attaccato, accusandolo di essersi approfittato della loro ingenuità. "Garlasco, come tutta la Lomellina, è zona depressa, quindi cultura zero e intelligenza poca", spiega Massimo Lovati, "loro quindi pendono dalle labbra dei professionisti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Vattela a prendere nel...". La lite tra Lovati e Bruzzone sul caso Garlasco

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Garlasco, lite tra Bruzzone e Lovati sui soldi di Sempio. L'avvocato: «Vattela a prendere nel...»

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Sentirsi annoiato, quindi ho creato questo post di interazione (immagine correlata): Ryuji Paranga viene intervistato e dice alcune cose incredibilmente controverse (di più nel testo principale). Come reagisce il tuo OC? reddit