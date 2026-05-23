Vattela a prendere nel La lite tra Lovati e Bruzzone sul caso Garlasco

Da ilgiornale.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quarto grado, programma televisivo in onda sulle frequenze di Rete Quattro, è stato ancora una volta teatro di un acceso scontro verbale, che in questa circostanza, vale a dire nella puntata di venerdì 22 maggio, ha visto coinvolti in prima persona Massimo Lovati e Roberta Bruzzone. Quest'ultima, prendendo spunto dalle parole pronunciate dall'ex avvocato della famiglia Sempio al conduttore Gianluigi Nuzzi, lo ha apertamente attaccato, accusandolo di essersi approfittato della loro ingenuità. "Garlasco, come tutta la Lomellina, è zona depressa, quindi cultura zero e intelligenza poca", spiega Massimo Lovati, "loro quindi pendono dalle labbra dei professionisti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

vattela a prendere nel la lite tra lovati e bruzzone sul caso garlasco
© Ilgiornale.it - "Vattela a prendere nel...". La lite tra Lovati e Bruzzone sul caso Garlasco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Garlasco, lite tra Bruzzone e Lovati sui soldi di Sempio. L'avvocato: «Vattela a prendere nel...»

Video Garlasco, lite tra Bruzzone e Lovati sui soldi di Sempio. L'avvocato: «Vattela a prendere nel...»

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Garlasco, scontro tra Massimo Lovati e Roberta Bruzzone: "Cosa vuoi da me? Vattela a prendere nel..."

“Vattela a prendere nel…”. Garlasco, furia mi vista tra Bruzzone e Lovati: microfoni chiusi e caosIl caso di Delitto di Garlasco continua a dominare il dibattito televisivo italiano, trasformandosi ormai in un terreno di scontro acceso tra...

vattela a prendere nelDelitto Garlasco, Lovati vs Bruzzone Vattela a prendere nel… | Poi le scuse: Mi sono fatto prendere…Il delitto di Garlasco negli studi di Quarto Grado con le parole dell'avvocato Massimo Lovati, ex legale difensore di Andrea Sempio ... ilsussidiario.net

vattela a prendere nelGarlasco, scontro tra Massimo Lovati e Roberta Bruzzone: Cosa vuoi da me? Vattela a prendere nel...Battibecco tra Massimo Lovati e Roberta Bruzzone durante una puntata di Quarto Grado dedicata al delitto di Garlasco ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web