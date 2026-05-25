Lutto per Federico Zampaglione dei Tiromancino è morto il padre Domenico | Salutami tanto mamma

Notizia in breve

Il padre di Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, è deceduto. La notizia è stata confermata dallo stesso musicista, che ha scritto sui social: “Salutami tanto mamma”. La scomparsa di Domenico Zampaglione è stata comunicata senza ulteriori dettagli, lasciando spazio ai messaggi di cordoglio.