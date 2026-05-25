Lutto per Federico Zampaglione dei Tiromancino è morto il padre Domenico | Salutami tanto mamma
Il padre di Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, è deceduto. La notizia è stata confermata dallo stesso musicista, che ha scritto sui social: “Salutami tanto mamma”. La scomparsa di Domenico Zampaglione è stata comunicata senza ulteriori dettagli, lasciando spazio ai messaggi di cordoglio.
Lutto per Federico Zampaglione. È scomparso Domenico Zampaglione, padre del frontman dei Tiromancino. A dare il doloroso annuncio è stato lo stesso artista attraverso i propri canali social: "Quando ci rincontreremo scriveremo subito una nuova canzone". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lutto nei Tiromancino, è morto il padre di Federico Zampaglione
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