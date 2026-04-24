Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, è stato scelto come testimonial per il progetto “Promuovi la tua musica”. Durante un evento a Milano, ha rivolto un messaggio ai giovani artisti invitandoli a seguire i propri sogni e a non lasciarsi scoraggiare. L’iniziativa mira a sostenere i musicisti emergenti attraverso diverse attività di promozione e formazione. La partecipazione di Zampaglione ha attirato l’attenzione di numerosi partecipanti e operatori del settore.

MILANO – “Mi raccomando ragazzi, seguite i vostri sogni, la vostra ispirazione e non fatevi influenzare da nessuno”: è il consiglio del leader dei Tiromancino, Federico Zampaglione, testimonial e presidente di giuria della nuova edizione del contest ‘Promuovi la tua musica’, la cui finale sarà trasmessa su Radio Italia TV dal palco del Music Place. Il format, ideato e prodotto da Fanya Di Croce, ha coinvolto nelle precedenti edizioni oltre 3.000 artisti, con tappe nei principali teatri italiani. Per l’edizione 2027, la presidenza di giuria è affidata a Federico Zampaglione, che si esibirà dal vivo e riceverà un riconoscimento alla carriera. La direzione artistica è curata da Fanya Di Croce, con la co-direzione del produttore e ingegnere del suono Marco Barusso.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, testimonial di “Promuovi la tua musica”

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