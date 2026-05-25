L'uomo che ha investito due sorelle e ne ha uccisa una a Milano va agli arresti domiciliari

Il 20 maggio scorso in via Carnia a Milano, un uomo di 39 anni ha investito due sorelle. Una di loro è morta, mentre l’altra è rimasta ferita. Dopo l’incidente, l’uomo è fuggito a bordo della sua Smart senza aiutare le vittime. Risultato positivo all’alcol e alla droga, è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari.

L'incidente era avvenuto il 20 maggio scorso in via Carnia a Milano. L'uomo, un 39enne, risultato positivo all'alcol e al droga test, dopo l'incidente era scappato a bordo della sua Smart, senza prestare soccorso. Si è costituito solo successivamente alla polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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38enne investe sorelle anziane a Milano e fugge

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