Convalidato l'arresto per l'uomo che ha investito e ucciso due sorelle al corso Garibaldi a Napoli

Il tribunale ha convalidato l'arresto di un uomo di 34 anni coinvolto nell'incidente in cui sono decedute due sorelle al corso Garibaldi a Napoli. L'uomo, residente nella provincia, guidava a velocità elevata e si trovava sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti al momento dell'impatto. La decisione è stata presa in seguito alle verifiche sulle circostanze dell'incidente.