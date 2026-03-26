Convalidato l'arresto per l'uomo che ha investito e ucciso due sorelle al corso Garibaldi a Napoli

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale ha convalidato l'arresto di un uomo di 34 anni coinvolto nell'incidente in cui sono decedute due sorelle al corso Garibaldi a Napoli. L'uomo, residente nella provincia, guidava a velocità elevata e si trovava sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti al momento dell'impatto. La decisione è stata presa in seguito alle verifiche sulle circostanze dell'incidente.

L'uomo, 34enne della provincia partenopea, al momento dell'incidente viaggiava a velocità sostenuta ed era sotto l'effetto di alcol e droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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