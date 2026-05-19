Nautica lavoro e innovazione | l’Università di Pisa lancia il suo primo Nautical Day

Giovedì 21 maggio, l’Università di Pisa organizza il suo primo Nautical Day, un evento dedicato al settore nautico. La giornata prevede momenti di incontro tra studenti, aziende e professionisti del settore, con attività di recruiting e occasioni di confronto. L’iniziativa si svolge in un contesto di attenzione verso l’innovazione e l’occupazione legate alla nautica, settore considerato strategico per l’economia regionale e nazionale. L’obiettivo è promuovere la collaborazione tra università e imprese del comparto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui