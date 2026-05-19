Nautica lavoro e innovazione | l’Università di Pisa lancia il suo primo Nautical Day
Giovedì 21 maggio, l’Università di Pisa organizza il suo primo Nautical Day, un evento dedicato al settore nautico. La giornata prevede momenti di incontro tra studenti, aziende e professionisti del settore, con attività di recruiting e occasioni di confronto. L’iniziativa si svolge in un contesto di attenzione verso l’innovazione e l’occupazione legate alla nautica, settore considerato strategico per l’economia regionale e nazionale. L’obiettivo è promuovere la collaborazione tra università e imprese del comparto.
Giovedì 21 maggio l’Università di Pisa dedica un’intera giornata di networking, recruiting e confronto alla nautica, uno dei settori strategici dell’economia regionale e nazionale. Presso il Centro Congressi Le Benedettine, l’Ateneo organizza il suo primo Nautical Day, un evento pensato per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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