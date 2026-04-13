Monte Peglia | il centro visite come modello di riqualificazione rurale tra pubblico privato e innovazione digitale
Il 11 aprile è stato inaugurato il nuovo Centro visite dell’area naturale protetta Elmo Melonta, situata sul Monte Peglia. L’iniziativa ha coinvolto enti pubblici e privati e punta a favorire la riqualificazione delle zone rurali umbre. La struttura mira a promuovere un turismo più consapevole e a valorizzare il territorio attraverso l’uso di strumenti digitali e progetti di innovazione.
Un passo importante verso la valorizzazione delle aree rurali umbre e la promozione di un turismo sempre più consapevole è stato compiuto con l'inaugurazione ufficiale, sabato 11 aprile, del nuovo Centro visite dell'area naturale protetta Elmo Melonta, situato sul Monte Peglia.Questo nuovo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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Sfuma l'intesa pubblico-privato per il rilancio delle Terme di Cramanico, ma il sindaco rilancia sul modello sostenibileSeppur non ancora definitivo, il passo indietro del gruppo imprenditoriale guidato da Terme di Torre Canne sembra certo.