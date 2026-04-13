Monte Peglia | il centro visite come modello di riqualificazione rurale tra pubblico privato e innovazione digitale

Il 11 aprile è stato inaugurato il nuovo Centro visite dell’area naturale protetta Elmo Melonta, situata sul Monte Peglia. L’iniziativa ha coinvolto enti pubblici e privati e punta a favorire la riqualificazione delle zone rurali umbre. La struttura mira a promuovere un turismo più consapevole e a valorizzare il territorio attraverso l’uso di strumenti digitali e progetti di innovazione.