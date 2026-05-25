L' Uni Fg protagonista a Strasburgo al Forum Europeo sull’Educazione alla Cittadinanza Digitale
Un rappresentante dell’Università di Foggia ha partecipato al Forum Europeo sull’Educazione alla Cittadinanza Digitale a Strasburgo. Durante l’evento, sono stati condivisi risultati di ricerche e metodologie didattiche sviluppate dall’ateneo. La partecipazione ha coinvolto sessioni di discussione e presentazioni di progetti, con l’obiettivo di promuovere pratiche educative sui temi della cittadinanza digitale a livello europeo.
L’Università di Foggia porta la propria esperienza e il proprio contributo scientifico nel cuore delle istituzioni europee. Dal 27 al 29 maggio 2026, l’Ateneo sarà infatti tra i protagonisti del Secondo Forum Europeo sull’Educazione alla Cittadinanza Digitale, importante appuntamento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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