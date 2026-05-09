Uni Fg il corso di laurea in Infermieristica si sposta a Lucera Pitta | Atto storico e strategico

Il corso di laurea in Infermieristica, attualmente ospitato presso l’università di Foggia, verrà trasferito a Lucera. La decisione è stata formalizzata con una delibera approvata dalla Giunta comunale di Lucera il 6 maggio 2026. La delibera autorizza l’utilizzo di spazi comunali per l’attivazione del corso nella sede decentrata della città. La scelta viene definita dall’amministrazione come un passo strategico e storico.

Con la Delibera numero 100 di mercoledì 6 maggio 2026, la Giunta comunale di Lucera ha approvato l’atto di indirizzo per la “messa a disposizione di spazi comunali” per “l’attivazione del Corso di Laurea in Infermieristica” nella sede decentrata di Lucera. “È un atto di importanza storica e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Laurea Honoris Causa a Pierfrancesco Favino: l’Uni Fg avvia l’iter

Il corso di laurea in infermieristica ha formato 39 nuovi professionistiC’è un momento, alla fine di un percorso lungo e intenso, in cui la fatica lascia spazio all’orgoglio: è l’istante in cui si pronuncia il proprio...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Ingegneria gestionale all'UniFg: il primo laureato internazionale è lo srilankese Mithurana Adikari Apphumilange; La città che vorrei. Una bussola per la legalità - 2026; Unifg, la comunità scientifica italiana riunita a Foggia per la presentazione dei bandi Prin e Prin Hybrid; Con TEDx l'UniFg prova ad andare controvento: Cambiamo il contesto per non subirlo.

«Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.» (Dal Vangelo secondo Giovanni 15, 12) x.com