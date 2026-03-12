Disinformazione online e deepfake | il Senato istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta e affida alla stessa il monitoraggio dell’educazione alla cittadinanza digitale nelle scuole

Il Senato della Repubblica ha approvato il 4 marzo una delibera che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso internet. La commissione avrà il compito di monitorare anche l’educazione alla cittadinanza digitale nelle scuole e di esaminare le problematiche legate a disinformazione online e deepfake. La decisione coinvolge vari rappresentanti parlamentari e si concentra su questi temi.