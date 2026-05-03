A Sanremo si svolge una rassegna di 15 appuntamenti letterari che si tengono tra mare e cultura, con incontri previsti al Casinò fino ad agosto. Tra gli autori coinvolti ci sono scrittori e intellettuali che presenteranno i loro lavori e discuteranno di vari argomenti. I temi di Eleonora Puglia sono stati collegati alla realtà sociale attraverso alcune delle conferenze e presentazioni previste nel programma.

? Cosa scoprirai Chi sono gli autori che animeranno il Casinò fino ad agosto?. Come si collegano i temi di Eleonora Puglia alla realtà sociale?. Quali segreti sulla vita di Oriana Fallaci rivelerà il nuovo libro?. Perché la rassegna punta a unire il mare alla resistenza culturale?.? In Breve 5 maggio Eleonora Puglia presenta Zucchero filato e fili d'acciaio al Teatro dell'Opera.. 14 maggio Alba Parietti e Federico Traversa commemorano Don Gallo con evento musicale.. 19 maggio Riccardo Nencini presenta il romanzo su Oriana Fallaci con Matteo Moraglia.. Prossimi ospiti includono Maurizio De Giovanni, Concita De Gregori e Serena Bortone.. Il Casinò di Sanremo riapre le porte della cultura con quindici appuntamenti letterari tra maggio e agosto, partendo dal 5 maggio con la presentazione del libro di Eleonora Puglia nel teatro dell’Opera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, 15 appuntamenti letterari: la rassegna tra mare e cultura

Notizie correlate

Inaugurata in biblioteca la rassegna "Piccoli mondi", dieci appuntamenti tra cultura e convivialitàL’inaugurazione è stata accompagnata dal virtuosismo di Davide Rocchi e la sua chitarra che ha introdotto il pubblico nel mondo creativo dell’artista...

Sentieri e Sapori, una stagione ricca di eventi: da metà aprile 15 appuntamenti tra collina, mare, pineta e cittàCna: “Il progetto si amplia, dal Faentino e dalla Vena del Gesso si arriva al mare.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Parietti, Bortone e De Gregorio. Stagione di stelle al casinò; Si alza il sipario sulla stagione primaverile-estiva dei Martedì letterari; Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 28 aprile a domenica 3 maggio 2026 in Riviera e Côte d'Azur; Perinaldo, il calendario eventi 2026 del Comune: da maggio a settembre più di 90 eventi.

Casinò Sanremo, ai Martedi letterari omaggio a Pietro AgostiIl 30 aprile i Martedì letterari del Casinò di Sanremo omaggiano Pietro Agosti, politico e ingegnere che amministrò la città agli inizi del '900 e ne cambiò il volto. gioconews.it

Casinò di Sanremo, cultura e musica nel programma eventi primavera?estate 2026CAsinò di Sanremo, dalla magia del Roof Garden ai Martedì Letterari, ecco il calendario estivo 2026 della Casa da gioco matuziana ... gioconews.it

la piega che ha preso una certa cantate dopo sanremo essì che poteva dare un qualcosa di diverso peccato ha preferito il personaggio x.com

Ieri al Teatro Ariston di Sanremo il nostro gruppo danza ci ha fatto vivere un pomeriggio davvero speciale, regalandoci emozioni incredibili! Duo BROKEN Alice e Lorenzo: primo posto… un risultato che ci ha lasciati senza parole! Duo IL SUONO D - facebook.com facebook