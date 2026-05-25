Il team Luna Rossa ha concluso le regate preliminari con un risultato che non ha portato alla finale per due imbarcazioni. Lo skipper ha commentato che errori e problemi tecnici hanno impedito di raggiungere l’obiettivo, nonostante il forte supporto del pubblico sardo. La vittoria è stata considerata “agrodolce” e il rammarico per non aver ottenuto entrambi gli slot in finale è evidente. Il calore degli spettatori ha comunque lasciato un’impressione positiva.

Lo skipper e AD del team italiano traccia il bilancio del weekend di regate preliminari: errori e problemi tecnici hanno impedito la doppia finale, ma il calore del pubblico sardo ha sorpreso tutti. Ora si guarda a Napoli 2027. Si chiude con un mix di soddisfazione e rimpianto il weekend di regate preliminari di Luna Rossa Prada Pirelli nelle acque di Cagliari. A fare il punto della situazione è Max Sirena, amministratore delegato e skipper del team italiano, che attraverso una nota ufficiale ha definito il risultato una «vittoria agrodolce», aprendo così il nuovo ciclo di avvicinamento all’America’s Cup di Napoli 2027. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Luna Rossa, Sirena applaude Cagliari ma c’è rammarico: “Vittoria agrodolce, volevamo due barche in finale”

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