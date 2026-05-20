America’s Cup a Cagliari | Sirena spiega la sfida di Luna Rossa
L’America’s Cup arriva a Cagliari, dove la squadra Luna Rossa ha deciso di stabilire la propria base operativa. La scelta della Sardegna è stata motivata dalla presenza di strutture e condizioni che favoriscono la preparazione delle imbarcazioni. L’arrivo di un esperto come Peter Burling, noto per le sue vittorie nelle competizioni veliche, potrebbe incidere sulle performance del team. La sfida si avvicina e si attendono sviluppi sulla fase di preparazione e sulle strategie messe in campo.
? Punti chiave Perché Luna Rossa ha scelto proprio la Sardegna come base operativa?. Come influirà l'arrivo di Peter Burling sulle prestazioni del team?. Quali dettagli tecnici decideranno la vittoria durante le manovre di strambata?. Perché il nuovo modello di gestione differisce dal circuito SailGP?.? In Breve Cinque squadre su sette competono nelle acque sarde per la 38ª America's Cup.. Peter Burling e Josh Junior guidano il rinnovamento tecnico del team Luna Rossa.. Atleti come Grant Simmer e Glenn Ashby rappresentano la sfida degli australiani.. Ken Read guida il team americano in una competizione gestita da America's Cup Partnership.. Il countdown per la 38ª America’s Cup entra nel vivo con i team pronti a schierarsi a Cagliari dopodomani per il primo evento della competizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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