America’s Cup a Cagliari | Sirena spiega la sfida di Luna Rossa

L’America’s Cup arriva a Cagliari, dove la squadra Luna Rossa ha deciso di stabilire la propria base operativa. La scelta della Sardegna è stata motivata dalla presenza di strutture e condizioni che favoriscono la preparazione delle imbarcazioni. L’arrivo di un esperto come Peter Burling, noto per le sue vittorie nelle competizioni veliche, potrebbe incidere sulle performance del team. La sfida si avvicina e si attendono sviluppi sulla fase di preparazione e sulle strategie messe in campo.

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