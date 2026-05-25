L’ultimo saluto dell’allenatore al suo campo sportivo prima del funerale Anche Spalletti gli rende omaggio

Notizia in breve

L’ultimo saluto a Brunero Bianconi si è svolto nel giorno del funerale, con molte persone che si sono riunite in suo ricordo. Prima della cerimonia funebre, l’allenatore ha avuto l’ultimo momento nel campo sportivo che aveva frequentato, dove si sono anche recati alcuni colleghi, tra cui un noto tecnico che ha reso omaggio. La famiglia ha ricevuto sostegno da amici e appassionati, che hanno partecipato alla cerimonia di commiato.