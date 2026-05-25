L’ultimo saluto dell’allenatore al suo campo sportivo prima del funerale Anche Spalletti gli rende omaggio
L’ultimo saluto a Brunero Bianconi si è svolto nel giorno del funerale, con molte persone che si sono riunite in suo ricordo. Prima della cerimonia funebre, l’allenatore ha avuto l’ultimo momento nel campo sportivo che aveva frequentato, dove si sono anche recati alcuni colleghi, tra cui un noto tecnico che ha reso omaggio. La famiglia ha ricevuto sostegno da amici e appassionati, che hanno partecipato alla cerimonia di commiato.
Vinci (Firenze), 25 maggio 2026 – In tanti si sono stretti alla famiglia di Brunero Bianconi, l’allenatore scomparso sabato scorso all’età di 75 anni, nel giorno dell’ultimo saluto. C’erano parenti, amici, “allievi” come l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti, le istituzioni con il sindaco di Vinci, Daniele Vanni. https:www.lanazione.itvideolultimo-saluto-dellallenatore-al-suo-campo-da-gioco-cg745vjd “L’inchino”. Un momento di grande emozione, quello che ha preceduto la funzione religiosa celebrata nella chiesa di Santa Croce a Vinci; prima, infatti, il carro funebre ha portato il feretro al campo sportivo di Ripalta per un ultimo saluto a "Birillo". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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