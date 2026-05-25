L' ultimo saluto dell' allenatore al suo campo da gioco

Notizia in breve

Il feretro di Brunero Bianconi è stato portato al campo sportivo di Vinci, dove si è svolta una cerimonia di addio. L'allenatore è stato accompagnato dai presenti prima di essere sepolto. La salma è stata trasportata nel luogo dove aveva trascorso gran parte della sua vita professionale. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alla durata della cerimonia o alle persone intervenute.