L' ultimo saluto a Bossi | il funerale a Pontida

Da agi.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia di militanti leghisti si sono riuniti al monastero di San Giacomo a Pontida per assistere ai funerali di Umberto Bossi. La cerimonia ha visto la presenza di molti simpatizzanti, che hanno partecipato alla commemorazione nel rispetto della tradizione politica e locale. La giornata ha segnato un momento di ricordo e di congedo per il fondatore del movimento.

AGI - Sono centinai i  militanti leghisti  che si sono radunati al  monastero di San Giacomo a Pontida  per i  funerali di Umberto Bossi. Accanto a loro è stato installato un  maxi schermo  da dove potranno seguire la cerimonia. Prima della cerimonia funebre diversi i  cori  sono stati intonati dai presenti, slogan storici come "Bossi Bossi", "Padania libera" "Libertà libertà" e "Roma ladrona il nord non perdona". Accanto all'abbazia è stato appeso uno  striscione  con la scritta in verde "Grazie Capo. La tua storia vivrà sempre con noi". Tra i primi big ad arrivare il  ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti  e il  capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - L'ultimo saluto a Bossi: il funerale a Pontida

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