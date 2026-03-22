Centinaia di militanti leghisti si sono riuniti al monastero di San Giacomo a Pontida per assistere ai funerali di Umberto Bossi. La cerimonia ha visto la presenza di molti simpatizzanti, che hanno partecipato alla commemorazione nel rispetto della tradizione politica e locale. La giornata ha segnato un momento di ricordo e di congedo per il fondatore del movimento.

AGI - Sono centinai i militanti leghisti che si sono radunati al monastero di San Giacomo a Pontida per i funerali di Umberto Bossi. Accanto a loro è stato installato un maxi schermo da dove potranno seguire la cerimonia. Prima della cerimonia funebre diversi i cori sono stati intonati dai presenti, slogan storici come "Bossi Bossi", "Padania libera" "Libertà libertà" e "Roma ladrona il nord non perdona". Accanto all'abbazia è stato appeso uno striscione con la scritta in verde "Grazie Capo. La tua storia vivrà sempre con noi". Tra i primi big ad arrivare il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'ultimo saluto a Bossi: il funerale a Pontida

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