Un arbitro è stato aggredito in campo e successivamente ha fatto ritorno sul terreno di gioco. Dopo l'aggressione, si sono viste le due squadre avversarie avvicinarsi e partecipare a un corridoio d'onore in suo segno di rispetto. Restano da chiarire come abbia fatto a riprendere le sue mansioni e cosa abbia portato le squadre a unirsi in quel momento. La vicenda ha attirato l'attenzione dei presenti e delle autorità sportive.

? Domande chiave Come ha fatto l'arbitro a tornare in campo dopo lo schiaffo?. Cosa ha spinto le due squadre avversarie a unirsi nel gesto?. Perché l'aggressione del 2024 ha segnato la fine della carriera di Albione?. Quali misure deve adottare la federazione per proteggere gli arbitri dilettanti?.? In Breve Aggressione subita da Albione nel dicembre 2024 durante match tra Virtus Locorotondo e Sava.. Schiaffo al volto ricevuto dall'arbitro dopo annullamento rete per fuorigioco nel match Locorotondo-Sava.. Risultato tecnico della sfida tra Terre di Acaya e Roca conclusosi con 5-0.. Gesto simbolico contro la violenza nel calcio dilettantistico della Promozione pugliese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’ultimo saluto: corridoio d’onore per l’arbitro aggredito in campo

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