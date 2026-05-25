L’ultimo saluto a Carlin il visionario che parlava alla terra

Non c’era il clima di un funerale, domenica a Pollenzo. Nel cortile e lungo il viale alberato dell’Università di Scienze Gastronomiche, tra studenti arrivati da ogni continente, contadini, cuochi, sacerdoti, attivisti, imprenditori e amici di una vita, il saluto a Carlo Petrini ha assunto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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