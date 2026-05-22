Carlin, noto come Carlo Petrini, è deceduto ieri sera all'età di 76 anni. Nato nel 1949 a Bra, una cittadina nelle Langhe in provincia di Cuneo, ha dedicato la vita a promuovere un'idea di cibo considerata politica. Partendo dalla sua città natale, ha portato un nuovo modo di pensare all'alimentazione che ha avuto ripercussioni a livello internazionale. La sua attività ha influenzato il modo di concepire e consumare il cibo in molte parti del mondo.

AGI - Carlo Petrini, scomparso ieri sera a 76 anni, per tutti era solo Carlin, e partendo da Bra, piccola cittadina delle Langhe in provincia di Cuneo, dove è nato nel 1949, ha c ambiato l'idea del cibo in tutto il mondo, attribuendogli un valore ' politico '. Ed è diventato grande amico di papi, come Francesco, e di re, come Carlo d'Inghilterra. Petrini e il cibo giusto e pulito . Oggi l'associazione Slow Food da lui ideata conta più di 1 milione di attivisti e oltre 10mila progetti in 160 Paesi per difendere e promuovere il cibo buono, pulito e giusto. Petrini eroe europeo . Nel 2004 è stato nominato Eroe europeo dalla rivista Time e, nel gennaio 2008, è stato l’unico italiano incluso nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo, stilata dal quotidiano britannico The Guardian. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il visionario Carlin che portò il 'cibo giusto' nel mondo

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