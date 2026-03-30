A Bologna si è tenuto l’ultimo saluto a Fabio Roversi Monaco, figura che ha diretto l’Università per quindici anni. L’evento si è svolto in un’Aula Magna di Santa Lucia, con molte persone presenti in silenzio. Durante il suo mandato, ha guidato la trasformazione dell’ateneo da istituzione storica a realtà riconosciuta a livello internazionale.

Aula Magna gremita e silenziosa per l'addio al visionario del Multicampus. Il ricordo di Molari e della ministra Bernini: "Un gigante che ha saputo unire il radicamento locale all'apertura globale" Si è svolto a Bologna, in un’Aula Magna di Santa Lucia gremita e silenziosa, l’ultimo saluto a Fabio Roversi Monaco, l’uomo che per quindici anni ha guidato l’Alma Mater Studiorum, trasformandola da istituzione storica a gigante globale. Davanti ai familiari, alle massime autorità civili e accademiche e a una comunità scientifica visibilmente commossa, Bologna ha reso omaggio al Rettore emerito, scomparso nei giorni scorsi, ricordando non solo il giurista di fama internazionale, ma il visionario che ha saputo ridisegnare i confini del sapere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - "Un visionario che ha ridisegnato il futuro": l'ultimo saluto a Fabio Roversi Monaco

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