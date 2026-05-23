Durante la 66a edizione del Trofeo Bonfiglio, solo un tennista italiano è rimasto in gara: Filippo Alfano, che ha raggiunto le semifinali nel singolare maschile. Nel frattempo, il giocatore che aveva superato i turni precedenti si è ritirato a causa di un infortunio. La competizione si svolge sui campi in terra battuta del TC Bonacossa di Milano.

Rimane il solo Filippo Alfano a difendere i colori dell’Italia nella 66a edizione del Trofeo Bonfiglio-Internazionali d’Italia juniores, giunto alle semifinali dei due singolari sui campi in terra battuta del TC Bonacossa di Milano. Il ligure, allievo del Piatti Tennis Center di Bordighera, ha domato alla distanza il kazako Damir Zhalgasbay per 64, 67, 63. Alfano (foto: Luigi Leonardi) ha tenuto i nervi saldi e con due break nel terzo parziale. Ora sogna di succedere nell’albo d’oro a Jacopo Vasamì, re nel 2025. Sulla sua strada troverà oggi il tedesco Jamie Mackenzie (75, 63 al peruviano Nicolas Baena). È finita invece nel modo peggiore l’avventura di Matteo Gribaldi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trofeo Bonfiglio. Alfano l’unico azzurro in semifinale. Capolinea Gribaldi: infortunio e ritiro

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