Giochiamo alla Guerra | spettacolo in scena al Teatro Marcello Puglisi

Al Teatro Marcello Puglisi è in scena lo spettacolo “Giochiamo alla Guerra”. La rappresentazione è stata presentata di recente, suscitando l’interesse del pubblico e della critica. Gli attori sono sul palco, interpretando le scene previste dal copione. Lo spettacolo affronta il tema della guerra attraverso una narrazione che coinvolge gli spettatori. La produzione ha fatto il suo debutto in questa stagione teatrale.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Speravamo non fosse più necessario tornare in scena. Speravamo che “Giochiamo alla Guerra” potesse diventare solo memoria. Speravamo nella pace. E invece questo spettacolo resta, purtroppo, di strettissima attualità.Per questo torniamo in scena, questa volta a Palermo. Il 14 marzo, alle ore 21, al Teatro Marcello Puglisi, in piazza San Marino 2.Un lavoro intenso, necessario, che parla alle coscienze e ci costringe a guardare in faccia il presente. Preziosa la collaborazione tra Officine Civiche e la compagnia teatrale I Senza Copione, Progetto Forense, Lions Club Palermo Federico II e Leo Unipa, un’unione che dà forza a un messaggio che oggi non può restare in silenzio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

