Lucignano prima sezione scrutinata | Sicuranza oltre il 69 per cento
A Lucignano sono stati diffusi i primi risultati dello scrutinio. Nella prima delle quattro sezioni, Juri Sicuranza ha ottenuto circa il 70% dei voti con 300 preferenze, mentre Matteo Ferracani ha raccolto 129 voti, pari a poco più del 30%. I dati indicano una netta vittoria per Sicuranza in questa sezione. Lo scrutinio prosegue con le altre sezioni ancora da controllare.
Arrivano i primi dati sullo scrutinio in corso a Lucignano. Nella prima delle 4 sezioni Juri Sicuranza (Futuro Lucignano) ha conquistato 300 voti (69,93 per cento) e Matteo Ferracani (Lucignano Adesso) 129 voti (30,07 per cento). . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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