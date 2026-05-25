Lucignano prima sezione scrutinata | Sicuranza oltre il 69 per cento

Notizia in breve

A Lucignano sono stati diffusi i primi risultati dello scrutinio. Nella prima delle quattro sezioni, Juri Sicuranza ha ottenuto circa il 70% dei voti con 300 preferenze, mentre Matteo Ferracani ha raccolto 129 voti, pari a poco più del 30%. I dati indicano una netta vittoria per Sicuranza in questa sezione. Lo scrutinio prosegue con le altre sezioni ancora da controllare.