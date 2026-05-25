Lucignano | sfida a due Ferracani e Sicuranza i candidati sindaco
A Lucignano si sfidano due candidati sindaco: Matteo Ferracani, sostenuto da Lucignano Adesso, e Juri Sicuranza, candidato di Futuro Lucignano. La corsa elettorale coinvolge anche altri nomi, ma i due sono i principali contendenti. La campagna è in corso, con incontri pubblici e comizi. Le elezioni sono previste tra poche settimane. Nessuna data ufficiale è ancora stata comunicata.
I candidati di Lucignano Adesso - Matteo FerracaniUmberto PesiniMarco AcuzziRaffaele BuonpedeLisa PerrielloLuca GuidiPierluigi MonniClaudio BennatiRenato DonniniDanilo Olivi I candidati di Futuro Lucigano - Juri SicuranzaSimone BossoliniAnna BraconiPaul BurcutaElena CrestiStefano CrestiFrancesca. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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