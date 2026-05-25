A Lucignano, Juri Sicuranza è stato confermato sindaco con oltre il 65% dei voti, assicurandosi un mandato senza sorprese. La vittoria è stata netta e senza bisogno di riconteggi, segnando una continuità amministrativa nel paese. Nessuna sfida finale ha modificato i risultati già chiari in anticipo, con il candidato che ha ottenuto un ampio consenso popolare. La tornata elettorale si è conclusa con una vittoria schiacciante, senza ulteriori contestazioni.

LUCIGNANO – Nessun fotofinish, nessuna notte passata a contare schede una per una. A Lucignano la partita per il municipio si è chiusa con largo anticipo: Juri Sicuranza è il nuovo sindaco del paese con oltre il 65% dei consensi. L’ex vicesindaco della giunta guidata da Roberta Casini, sostenuto dal centrosinistra, conquista la fascia tricolore e raccoglie l’eredità amministrativa degli ultimi anni con un risultato che lascia poco spazio alle interpretazioni. Più che una vittoria, una vera investitura popolare. Sconfitto Matteo Ferracani, candidato della lista civica Lucignano Sindaco, che non è riuscito a colmare il divario emerso fin dalle prime operazioni di scrutinio. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Lucignano sceglie la continuità: Juri Sicuranza sindaco con un plebiscito

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