Elezioni a Lucignano il Pd lancia la candidatura a sindaco di Juri Sicuranza

Durante una riunione svoltasi ieri sera, il Circolo Pd di Lucignano ha deciso all'unanimità di sostenere la candidatura di Juri Sicuranza come nuovo sindaco della città. La proposta è stata condivisa da tutti i membri presenti, senza dissentimenti. La scelta del nome si inserisce nel percorso politico del partito per le prossime elezioni amministrative.

Nella riunione che si è svolta ieri sera, il Circolo Pd di Lucignano ha proposto all'unanimità la candidatura di Juri Sicuranza come sindaco. Anche questo comune della Valdichiana infatti va al voto nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio per rinnovare il consiglio comunale e la carica di primo cittadino per i prossimi cinque anni. Sicuranza, è intanto l'attuale sindaco facente funzioni, dopo l'elezione a consigliera regionale di Roberta Casini. Vanta una lunga esperienza amministrativa, è stato capogruppo nella seconda legislatura del sindaco Maurizio Seri e ha ricoperto per dodici anni il ruolo di vicesindaco durante l’amministrazione guidata da Casini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

