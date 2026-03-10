Il Circolo PD di Lucignano ha deciso all’unanimità di sostenere Juri Sicuranza come candidato sindaco del Comune. La proposta è stata ufficializzata durante una riunione tenutasi oggi. La scelta riguarda una sola persona e rappresenta un passo importante per la campagna elettorale in corso. Nessun altro nome è stato considerato nel corso della riunione.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Nella riunione odierna, il Circolo PD di Lucignano ha proposto all'unanimità la candidatura di J uri Sicuranza c ome sindaco del Comune. Sicuranza, attuale sindaco facente funzioni, vanta una lunga esperienza amministrativa: è stato capogruppo nella seconda legislatura del sindaco Maurizio Seri e ha ricoperto per dodici anni il ruolo di vicesindaco durante l’amministrazione guidata da Roberta Casini. Il PD di Lucignano apre ora un percorso di confronto con la cittadinanza, il mondo dell’associazionismo e le realtà del territorio per costruire una lista capace di rappresentare al meglio la comunità lucignanese. «Siamo convinti che la candidatura di Juri Sicuranza sia la scelta migliore per il futuro di Lucignano – ha dichiarato il segretario del Circolo PD Paolo Cresti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Circolo Pd di Lucignano propone Juri Sicuranza come candidato sindaco

Articoli correlati

Leggi anche: Lucignano, Juri Sicuranza nuovo sindaco facente funzioni dopo l’ingresso di Roberta Casini in consiglio regionale

Lucignano, Juri Sicuranza è sindaco facente funzioni: passaggio di testimone completato dopo l’elezione di Roberta Casini in RegioneArezzo, 21 dicembre 2025 – Lucignano, Juri Sicuranza è sindaco facente funzioni: passaggio di testimone completato dopo l’elezione di Roberta Casini...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juri Sicuranza

Lucignano, Juri Sicuranza è sindaco facente funzioni: passaggio di testimone completato dopo l’elezione di Roberta Casini in RegioneArezzo, 21 dicembre 2025 – Lucignano, Juri Sicuranza è sindaco facente funzioni: passaggio di testimone completato dopo l’elezione di Roberta Casini in Regione. Emozione e continuità nella seduta ... lanazione.it

Il Pd di Bari e di Puglia è rimasto inerte: l’attacco del circolo dem sul processo MaurodinoiaIl Partito democratico regionale e provinciale è rimasto inerte. Il Circolo Universitario del Pd è stato lasciato solo nell’impegno contro chi, direttamente o indirettamente, lede il buon nome del ... bari.repubblica.it