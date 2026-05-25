Lucignano il nuovo sindaco Sicuranza festeggia | Grande soddisfazione Premiata la continuità

Il nuovo sindaco di Lucignano ha espresso soddisfazione per la vittoria elettorale, sottolineando che si tratta di una conferma della continuità amministrativa. Entrato nel consiglio comunale nel 2009, ha ricoperto per cinque anni il ruolo di capogruppo e poi per oltre dieci anni è stato vicesindaco. La sua elezione rappresenta il risultato di un percorso politico durato più di un decennio nel territorio.

È entrato in consiglio comunale nel 2009, prima per 5 anni nel ruolo di capogruppo e successivamente per oltre un decennio ha ricoperto la carica di vicesindaco. Da novembre, dopo la nomina nel consiglio regionale di Roberto Casini, è stato il sindaco facente funzioni. Oggi Juri Sicuranza, classe. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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