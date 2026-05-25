Lucchese - Lo sguardo sul futuro Brunori | Facciamo sul serio

Partecipata festa al "Porta Elisa" degli esponenti della Curva Ovest. Per la Lucchese erano presenti il "patron" Matteo Brunori, il "dg" Andrea Gianni, il responsabile del settore giovanile Massimo Morgia e i giocatori Santeramo, Pupeschi, Ragghianti, Xeka, Bartolotta e Sansaro che dovrebbero fare ancora parte della "rosa" della prossima stagione. Prendendo la parola, Brunori ha detto, tra l’altro: "Vincere non è mai facile e, quando succede, vuol dire che tutte le componenti hanno remato nella stessa direzione, come è accaduto nello scorso campionato ". "All’inizio – ha aggiunto Brunori – c’era la paura di non riuscire a rispettare quello che era il nostro obiettivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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