Lucchese - Lo sguardo sul futuro Brunori | Facciamo sul serio

Da sport.quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Partecipata festa al "Porta Elisa" degli esponenti della Curva Ovest. Per la Lucchese erano presenti il "patron" Matteo Brunori, il "dg" Andrea Gianni, il responsabile del settore giovanile Massimo Morgia e i giocatori Santeramo, Pupeschi, Ragghianti, Xeka, Bartolotta e Sansaro che dovrebbero fare ancora parte della "rosa" della prossima stagione. Prendendo la parola, Brunori ha detto, tra l’altro: "Vincere non è mai facile e, quando succede, vuol dire che tutte le componenti hanno remato nella stessa direzione, come è accaduto nello scorso campionato ". "All’inizio – ha aggiunto Brunori – c’era la paura di non riuscire a rispettare quello che era il nostro obiettivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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