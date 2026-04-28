Concorso Facciamo sul serio | primo posto per il reel di ABF

I giovani di ABF Clusone hanno vinto il concorso “Facciamo sul serio” grazie a un reel realizzato per l’occasione. Il concorso è stato promosso dal Lions Club Città di Clusone e Valle Seriana Superiore. La vittoria è stata annunciata dopo la valutazione delle proposte presentate dai partecipanti, con il reel di ABF che si è aggiudicato il primo posto.

Grande successo per i ragazzi di ABF Clusone che, grazie al loro Reel, hanno ottenuto la vittoria del concorso “Facciamo sul serio” promosso da Lions Club Città di Clusone e Valle Seriana Superiore. Il concorso, rivolto ai giovani tra i 14 e i 19 anni dell’Alta Valle Seriana e della Val di Scalve, ha voluto stimolare una riflessione sul territorio attraverso la creazione di contenuti audiovisivi, andando ad esaltare le caratteristiche culturali, sociali e ambientali della propria terra e mettendo in luce le sue tradizioni, valori e prospettive future. L’iniziativa ha messo in rilievo come un territorio ben curato, unito a un forte senso di appartenenza, migliori la qualità della vita di tutti coloro che lo vivono.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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