Venti erogatori d’acqua saranno installati nelle scuole di Lucca per incentivare gli studenti a bere acqua dell’acquedotto invece di usare bottiglie di plastica monouso. Il Comune ha approvato un piano per ridurre l’uso di plastica tra i più giovani, puntando su strumenti che facilitino il consumo di acqua pubblica. L’obiettivo è creare ambienti scolastici più sostenibili e meno inquinanti.

LUCCA – La lotta all’inquinamento da plastica passa per i banchi di scuola. Il Comune di Lucca ha varato un nuovo piano per rendere gli istituti scolastici cittadini sempre più ecosostenibili, promuovendo il consumo dell’acqua dell’acquedotto a discapito dei contenitori monouso. L’iniziativa, che ha da poco incassato l’approvazione della giunta comunale, si basa su una convenzione stipulata con Sistema Ambiente e vanta il cofinanziamento di IREN S.p.A.. Nel mirino dell’amministrazione ci sono le scuole secondarie di primo grado, che beneficeranno di un investimento complessivo pari a 31.400 euro. Grazie a questo budget, nel corso del biennio compreso tra il 2026 e il 2028, verranno installati all’interno dei plessi scolastici venti distributori d’acqua moderni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Lucca, guerra alla plastica nelle scuole: in arrivo venti erogatori d’acqua per gli studenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Inaugurati due nuovi erogatori d'acqua nelle scuole, la vicesindaca Lorena Fantozzi incontra gli alunni

Trenta nuovi erogatori di acqua potabile per le scuole primarie della cittàNella città di Piacenza sono stati installati trenta nuovi erogatori di acqua potabile, filtrata e depurata, nelle scuole primarie.