Inaugurati due nuovi erogatori d' acqua nelle scuole la vicesindaca Lorena Fantozzi incontra gli alunni

Sono state inaugurati ieri a Cesenatico due nuovi erogatori di acqua al polo scolastico di Villamarina e alla scuola media Arfelli di via Cremona Sono state inaugurati ieri a Cesenatico due nuovi erogatori di acqua al polo scolastico di Villamarina e alla scuola media Arfelli di via Cremona. Gli erogatori sono stati finanziati da un contributo Atersir di 40.000 euro che oltre a questi coprirà una parte importante di spesa per la realizzazione di una nuova Casa dell'acqua nel parcheggio del Polo scolastico di Villamarina. Il costo stimato per la casa dell’acqua è di 67.630 euro che verranno in parte coperti con 31.000 euro del bando Atersir; l’investimento totale invece per gli erogatori è di 13. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Acqua ’plastic free’ nelle scuole . Installati 16 erogatori alle superiori. Ora bere sarà davvero ecologico

Gli alunni a lezione di consapevolezza: si parla di bullismo nelle scuoleMESAGNE - Si è conclusa oggi, giovedì 22 gennaio, presso gli istituti secondari di primo grado "Gian Francesco Maja Materdona" e "Aldo Moro" di...