Trenta nuovi erogatori di acqua potabile per le scuole primarie della città

Da ilpiacenza.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Piacenza sono stati installati trenta nuovi erogatori di acqua potabile, filtrata e depurata, nelle scuole primarie. Questa iniziativa fa parte della strategia Plastic Free promossa dall’Amministrazione comunale. Il finanziamento necessario proviene dall’Atersir, l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici. L’obiettivo è offrire un punto di approvvigionamento di acqua sicura e sostenibile nelle strutture scolastiche del territorio. L’installazione si inserisce nel progetto di riduzione della plastica monouso nelle scuole.

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Trenta erogatori di acqua potabile, filtrata e depurata, nelle scuole primarie del Comune di Piacenza: un traguardo raggiunto nell'ambito della strategia Plastic Free dell'Amministrazione, grazie al finanziamento ottenuto da Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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