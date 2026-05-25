Nel 2027, il comico annuncia il ritorno di Flamingo con una seconda parte del tour teatrale. I biglietti saranno disponibili a partire da una data ancora da comunicare. La tournée si concluderà con una data evento finale. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del comico. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di acquisto o le date specifiche di vendita.

Luca Ravenna ha annunciato le date della seconda parte del suo spettacolo, Flamingo, che a partire da febbraio 2027, lo vedrà girare per i principali teatri italiani. Il 2 aprile 2027 ci sarà poi l'evento all'Unipol Forum di Milano, Casinò Flamingo, anticipato in occasione della data milanese al Teatro Arcimboldi. Nella prima parte del suo tour, lo stand-up comedian diventato popolare grazie alla partecipazione alla prima edizione di Lol - Chi ride è fuori, ha venduto oltre 53mila biglietti con 35 date sold out in giro per l'Italia. Prima di tornare in Italia in autunno Luca Ravenna farà anche un tour mondiale in nove paesi portando il suo spettacolo agli italiani all'estero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luca Ravenna, nel 2027 torna Flamingo, ecco come acquistare i biglietti

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