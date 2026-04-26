Luca Ravenna torna al Politeama Genovese con il nuovo spettacolo Flamingo

Lunedì 27 aprile il Politeama Genovese ospiterà lo spettacolo “Flamingo” di Luca Ravenna. L’artista, noto per aver portato in scena “Red Sox”, ha attirato oltre 75.000 spettatori e registrato più di 50 sold-out tra Italia, Europa e New York. “Flamingo” rappresenta un nuovo appuntamento con il suo stile, caratterizzato da toni ironici e dissacranti.

Lunedì 27 aprile il Politeama Genovese ospita “Flamingo”, il nuovo spettacolo di Luca Ravenna. Dopo il successo straordinario di Red Sox – oltre 75mila spettatori e più di 50 sold-out tra Italia, Europa e New York – Ravenna presenta un nuovo show inedito, fedele al suo stile: ironico, dissacrante.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate I PanPers tornano al Politeama Genovese con il nuovo spettacolo “Terapia di coppia”Martedì 31 marzo i PanPers tornano al Politeama Genovese con “Terapia di coppia”. I Pirati dei Caruggi tornano al Politeama Genovese con il nuovo spettacolo “Toulì”Dopo i sold out di novembre, i Pirati dei Caruggi tornano al Politeama Genovese per tre attesissime serate da venerdì 10 a domenica 12 aprile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Luca Ravenna a Bari con il suo tour 'Flamingo' 16 aprile 2026; Flamingo, lo show di Luca Ravenna è un viaggio nella sua comicità; Lo scorrere del tempo secondo. Luca Ravenna; Luca Ravenna: Inventare e rubare sono i miei superpoteri, far ridere è come surfare. Luca Ravenna al Politeama con FlamingoLunedì 27 aprile 2026 (ore 20.30), il comico Luca Ravenna porta sul palco del Teatro Politeama Genovese lo spettacolo Flamingo. I biglietti, acquistabili online anche attraverso il sito del Politeama, ... mentelocale.it Luca Ravenna al Forum con Casinò FlamingoVenerdì 2 aprile 2027 è il giorno del primo Unipol Forum di Luca Ravenna. Tra le voci più forti e riconoscibili della nuova stand-up comedy italiana, Ravenna sale sul palco dell'Unipol Forum di Assago ... mentelocale.it La Stampa. . Appartiene alla generazione dei «ragazzi» della stand up comedy che da Roma ha ribaltato il paradigma della comicità come la si conosceva finora, Luca Ravenna. Ben diversi dai cabarettisti di scuola Zelig e Gialappa’s di matrice milanese. «La - facebook.com facebook Appartiene alla generazione dei «ragazzi» della stand up comedy che da Roma ha ribaltato il paradigma della comicità come la si conosceva finora, Luca Ravenna. Ben diversi dai cabarettisti di scuola Zelig e Gialappa’s di matrice milanese. «La differenza la x.com