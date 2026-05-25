Lovati a Vigevano non prende neanche l' 1% E Casalino in Puglia

Notizia in breve

A Vigevano, Lovati ottiene meno dell’1% dei voti, mentre in Puglia Casalino si presenta in una delle liste. Sono quasi novecento i comuni coinvolti nelle elezioni, con migliaia di candidati in corsa. Tra i nomi presenti nelle liste, alcuni sono conosciuti, anche se nessuno ha ottenuto risultati significativi. Le urne sono state aperte in diverse aree del paese, con un’ampia partecipazione di candidati di varia provenienza e background.