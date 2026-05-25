Lovati a Vigevano non prende neanche l' 1% E Casalino in Puglia
A Vigevano, Lovati ottiene meno dell’1% dei voti, mentre in Puglia Casalino si presenta in una delle liste. Sono quasi novecento i comuni coinvolti nelle elezioni, con migliaia di candidati in corsa. Tra i nomi presenti nelle liste, alcuni sono conosciuti, anche se nessuno ha ottenuto risultati significativi. Le urne sono state aperte in diverse aree del paese, con un’ampia partecipazione di candidati di varia provenienza e background.
Quasi novecento comuni al voto, migliaia e migliaia di nomi nelle liste dei candidati. Tra questi qualche personaggio noto. Come Massimo Lovati, l'ex avvocato di Andrea Sempio, candidato sindaco a Vigevano con Democrazia Sovrana Popolare. L'avvocato diventato famoso per il caso di Garlasco non ha raggiunto neanche l'1 per cento. Per la precisione è allo 0,98%. L'esposizione mediatica non equivale a un ritorno elettorale, evidentemente. In lizza come consigliere in Puglia c'era Rocco Casalino, ex capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle già portavoce dell'allora premier Giuseppe Conte. "A Ceglie Messapica ha vinto il centrodestra, come previsto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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==Elezioni amministrative, affluenza in calo. Solo #Vigevano in controtendenza== #lovati sogna (asusual) ( #Garlasco non c'entra ) x.com
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