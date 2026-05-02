A Vigevano, un avvocato ha annunciato la sua candidatura con il movimento Democrazia Sovrana, puntando a competere contro il sindaco in carica. Tra gli obiettivi, c’è la volontà di coinvolgere gli elettori, anche quelli che si sono astenuti, nel processo elettorale. Per i primi 100 giorni di mandato, il candidato ha presentato alcune proposte concrete, senza ancora dettagli specifici sui contenuti.

? Cosa scoprirai Come potrà Lovati trasformare l'astensionismo in voti per il suo programma?. Quale proposta concreta ha preparato il candidato per i primi 100 giorni?. Perché l'incontro in piazza Ducale si è concluso con pochi sostenitori?. Cosa intende fare la lista di Rizzo contro le contraddizioni della Lega?.? In Breve Vigevano conta 62.201 abitanti e voterà il 24 e 25 maggio.. Il programma prevede eventi per lo scrittore Lucio Mastronardi nei primi 100 giorni.. Marco Rizzo critica la Lega per le incoerenze sui temi migratori a Vigevano.. Lovati esercita la professione legale dal 1982 dopo l'inchiesta su Garlasco..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vigevano, l’avvocato Lovati punta al sindaco con Democrazia Sovrana

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