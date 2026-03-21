Nel corso del 2025, le forze dell'ordine hanno sequestrato e confiscato beni e disponibilità liquide per un valore totale di un miliardo e 600 milioni di euro. Questa cifra rappresenta l’ammontare complessivo delle operazioni compiute contro la criminalità organizzata durante l’anno. I sequestri riguardano sia beni materiali che contanti, nell’ambito di procedimenti giudiziari e attività di prevenzione.

Un miliardo e 600 milioni di euro. È il valore dei beni e delle disponibilità liquide complessivamente sequestrati e o confiscati nel 2025. I numeri sono importanti: nella lotta al crimine organizzato, la Guardia di finanza nel 2025 ha condotto 1.351 indagini, con 7.442 soggetti coinvolti tra persone fisiche (5.568) e giuridiche (1.874). Per un efficace contrasto alle associazioni criminali di tipo mafioso, imprescindibile è l’aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate attraverso la commissione di reati. Azione, questa, resa sempre più complessa dall’interposizione di soggetti terzi, apparentemente estranei all’associazione, ai quali vengono intestati fittiziamente beni e disponibilità finanziarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Criminalità organizzata, nel 2025 sequestrato 1 miliardo e 600 milioni

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