Napoli maxi sequestro da 5 milioni contro presunti esponenti della criminalità organizzata
A Napoli, la Polizia di Stato ha eseguito otto provvedimenti di confisca preventiva, disposti dal Tribunale, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. I patrimoni coinvolti sono stati sequestrati e si riferiscono a soggetti considerati vicini a organizzazioni criminali che operano nel centro storico e nei Quartieri Spagnoli. Le operazioni fanno parte di un’indagine mirata a contrastare attività illecite legate alla criminalità organizzata.
La Polizia di Stato esegue otto provvedimenti di confisca preventiva disposti dal Tribunale di Napoli: colpiti patrimoni riconducibili a soggetti ritenuti vicini a consorterie attive nel centro storico e nei Quartieri Spagnoli.. Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a (otto provvedimenti di sequestro di prevenzione patrimoniale, finalizzati alla confisca, nei confronti di altrettanti soggetti, contestualmente disposti dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica di Napoli. L’intervento rappresenta il risultato di una lunga e articolata attività investigativa, già...🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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