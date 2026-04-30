Napoli maxi sequestro da 5 milioni contro presunti esponenti della criminalità organizzata

A Napoli, la Polizia di Stato ha eseguito otto provvedimenti di confisca preventiva, disposti dal Tribunale, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. I patrimoni coinvolti sono stati sequestrati e si riferiscono a soggetti considerati vicini a organizzazioni criminali che operano nel centro storico e nei Quartieri Spagnoli. Le operazioni fanno parte di un’indagine mirata a contrastare attività illecite legate alla criminalità organizzata.