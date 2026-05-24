Elezioni Comunali 2026 urne aperte | si vota a Senigallia Loreto Cerreto d’Esi e Maiolati Spontini | LA DIRETTA

Oggi domenica 24 maggio si sono aperte le urne in quattro comuni italiani per le elezioni amministrative del 2026. Le città coinvolte sono Senigallia, Loreto, Cerreto d’Esi e Maiolati Spontini. Gli elettori sono chiamati a esprimere il loro voto per rinnovare le amministrazioni comunali. Le operazioni di voto dureranno fino alle 23:00. Nei prossimi giorni si attende lo scrutinio dei seggi e la proclamazione dei risultati.

Urne aperte oggi, domenica 24 maggio, nei comuni chiamati al voto per le elezioni amministrative 2026. I seggi apriranno alle ore 7 e chiuderanno alle 23. Si voterà anche domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15, quando inizierà lo spoglio. In questa diretta seguiremo l’affluenza e tutti gli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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