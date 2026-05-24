Elezioni Comunali 2026 urne aperte | si vota a Senigallia Loreto Cerreto d’Esi e Maiolati Spontini | LA DIRETTA

Da anconatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi domenica 24 maggio si sono aperte le urne in quattro comuni italiani per le elezioni amministrative del 2026. Le città coinvolte sono Senigallia, Loreto, Cerreto d’Esi e Maiolati Spontini. Gli elettori sono chiamati a esprimere il loro voto per rinnovare le amministrazioni comunali. Le operazioni di voto dureranno fino alle 23:00. Nei prossimi giorni si attende lo scrutinio dei seggi e la proclamazione dei risultati.

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Urne aperte oggi, domenica 24 maggio, nei comuni chiamati al voto per le elezioni amministrative 2026. I seggi apriranno alle ore 7 e chiuderanno alle 23. Si voterà anche domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15, quando inizierà lo spoglio. In questa diretta seguiremo l’affluenza e tutti gli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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