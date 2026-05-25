Lorenzo Sonego ha vinto al primo turno del Roland Garros 2026, battendo in cinque set Pierre-Hugues Herbert. Dopo la partita, in conferenza stampa, ha detto di aver portato a casa aspetti positivi dal punto di vista fisico, mentale e di gioco. La vittoria gli ha dato maggiore fiducia nei propri mezzi, senza ulteriori commenti sui dettagli tecnici o sulle prossime sfide.

Lorenzo Sonego ha vinto il match d’esordio al Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro ha battuto in cinque set il transalpino Pierre-Hugues Herbert, ed in conferenza stampa ha commentato quanto accaduto in campo, guadagnando tanta fiducia nei propri mezzi grazie al successo ottenuto. Il momento chiave del match: “ Hanno fatto la differenza il carattere, la voglia di vincere e di portare a casa questa partita. Ho dovuto tirar fuori energie nuove dopo che avevo abbassato l’intensità nel quarto set, sono andato in bagno, sono tornato in campo e ho cercato di dare tutto quello che avevo. Sono stato bravo ad alzare il livello, ed anche alla fine a reagire subito dopo il break, arrivato in modo un po’ strano, quindi sono contento “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Sonego: “Porto a casa gli aspetti positivi a livello fisico, mentale e di gioco”

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