Madame ha annunciato di aver rinviato l'incontro con i fan previsto per maggio a causa di problemi di salute. La cantante ha riferito di soffrire da molti anni di episodi ricorrenti di emicrania con aura che le causano forti dolori fisici e mentali. Recentemente ha pubblicato il suo nuovo album intitolato “Disicanto” e il singolo “Volevo capire” in collaborazione con Marracash.

Madame, che ha appena lanciato il suo nuovo disco “Disicanto” e il singolo “Volevo capire” con Marracash ha dovuto fermarsi e rimandare gli impegni legati alla promozione del progetto discografico per motivi di salute. L’artista ha voluto condividere un messaggio con i fan anche perché erano previsti degli incontri in tutta Italia: ““Ciao amici tutti, scusatemi l’orario. Sono qui per dirvi che questi giorni ho avuto vari episodi continui di emicrania con aura di cui soffro da tanti anni”. E ancora: “Mi stanno facendo saltare un po’ tutti i miei piani lavorativi in quanto è un problema che mi mette completamente fuori gioco a livello fisico e mentale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto vari episodi continui di emicrania con aura di cui soffro da tanti anni. Dolori che mi mettono completamente fuori gioco a livello fisico e mentale”: Madame rimanda a maggio l’incontro con i fan

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