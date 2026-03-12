Mi sono sempre identificato in Quasimodo il gobbo di Notre-Dame È un personaggio che ha avuto poco dalla vita a livello fisico e si rifugia nel mentale… | così Riccardo Cocciante

“Non sarò concorrente, sono ospite speciale, che è molto diverso.”: così Riccardo Cocciante ha chiarito la sua partecipazione a Canzonissima, la riedizione dell’amatissimo programma che tornerà su Rai1 con la conduzione di Milly Carlucci. Inizialmente dato come concorrente, l’autore di canzoni come “ Se stiamo insieme ” ha precisato: “A quest’età non mi sembra il caso di mettermi in concorso. Non l’ho fatto per Sanremo, dove andrei come ospite, non vedo perché dovrei farlo per Canzonissima”. Il cantautore ha parlato al Corriere della Sera anche del suo nuovo album, in uscita dopo 21 anni dal precedente, “ Ho vent’anni con te “: “È una raccolta di pezzi scritti nel tempo, messi da parte e selezionati: è il succo di quello fatto in tutto questo tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

