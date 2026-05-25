Londa dice basta ai rave abusivi sopra Vamperti
Da venerdì a domenica, un rave abusivo si è svolto nell’area sopra Vamperti, costringendo i residenti di Londa a convivere con musica ad alto volume per tutto il fine settimana. La festa non si è mai interrotta, creando disagio tra le persone che vivono nella zona. Le autorità sono state informate, ma non si sono ancora verificati interventi significativi sul luogo.
Per l’ennesimo fine settimana, da venerdì a domenica senza interruzione, molti cittadini di Londa hanno dovuto subire la musica di un rave party abusivo che si svolge nell’area sopra Vamperti. Ne dà notizia il Comune, con un post su Meta. Una situazione che, purtroppo, non è nuova: andrebbe. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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