Londa dice basta ai rave abusivi sopra Vamperti

Notizia in breve

Da venerdì a domenica, un rave abusivo si è svolto nell’area sopra Vamperti, costringendo i residenti di Londa a convivere con musica ad alto volume per tutto il fine settimana. La festa non si è mai interrotta, creando disagio tra le persone che vivono nella zona. Le autorità sono state informate, ma non si sono ancora verificati interventi significativi sul luogo.