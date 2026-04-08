Capri dice basta ai buttadentro

A Capri, il comandante della Polizia municipale ha annunciato l'adozione di un'ordinanza che vieta l'uso di buttadentro per l'accesso alle proprietà private. La decisione è stata comunicata attraverso un documento ufficiale, che specifica le restrizioni e le modalità di applicazione della nuova norma. La misura mira a regolamentare le attività di sorveglianza e a garantire un miglior controllo delle aree interessate.

Il comandante della Polizia municipale Daniele De Marini, ha pubblicato il testo dell'ordinanza per dare una stretta ai commercianti che propongono la consumazione di alimenti e bevande nei loro locali e agli operatori di altri settori che propongono in maniera insistente servizi turistici ai passanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Capri dice basta ai buttadentro Capri dice stop agli "assalti" ai turisti con l'ordinanza anti petulanza: multe fino a 500 euroA Capri scatta la linea dura contro chi importuna i turisti con proposte insistenti di servizi e attività. Leggi anche: "Il no alla guerra non basta", dice Gentiloni ai pro Sanchez dem Temi più discussi: Capri dice basta al turismo d’assalto e alle molestie; Basta turisti 'assaliti' a Capri, scattano multe fino a 500 euro; Capri, basta con l'assalto ai turisti: scattano multe fino a 500 euro; Blog | Basta capri espiatori: è il sistema calcio che non funziona. Capri: ordinanza anti-petulanza, il sindaco dice basta con l'assalto ai turisti. Ecco cosa si rischiaNon dare fastidio ai turisti. Non proporre menù a prezzo fisso o scontato. No assalire i turisti che arrivano a Capri. Il sindaco Falco - che alle 19.10 sarà ospite a Protagonisti su RTL 102.5 - con u ... rtl.it Capri dice basta al turismo d’assalto e alle molestieEntrano in vigore le multe a Capri per chi ferma i turisti in strada con insistenza. Sanzioni fino a 500 euro per il decoro. stylo24.it #Capri: ordinanza "anti-petulanza", il sindaco dice basta con l'assalto ai turisti. Ecco cosa si rischia Francesco Fredella x.com Raffaele Palumbo senza limiti! Allo scadere della gara del campionato Allievi raccoglie una palla vagante e la tramuta nel gol vittoria. Una sentenza.... quando si dice di padre in figlio! Ufficio comunicazione https://www.asdanacapri.it #anacapri #calcio #isolad - facebook.com facebook